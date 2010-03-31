У Херсонській області заборонили промисловий вилов риби

У Херсонській області ввели заборону на промисловий вилов риби на період весняного нересту.

Про це УНІАН повідомили в управлінні екології Херсонської області.

Згідно з документом, вилов риби заборонено: у річці Дніпро від гирла до забороненої зони Каховської ГЕС, а також у припливній системі - з 10 квітня до 15 червня 2010 року;

у річці Інгулець від гирла до смт Велика Олександрівка - з 10 квітня до 15 червня 2010 року;

у Дніпровсько-Бузькому лимані в межах Херсонської області - з 10 квітня до 10 червня 2010 року; у Дніпровсько-Бузькому лимані, на відстані 15 км від берега углиб лиману на ділянці від нижньої межі Дніпровської забороненої зони до Покровско-хуторського лабазу, включаючи усю припливну озерну систему - з 11 червня до 20 червня 2010 року;

вусіх інших внутрішніх водних об'єктах Херсонської області - з 1 квітня до 30 червня 2010 року; у Каховському водосховищі в межах Херсонської області - з 10 квітня до 18 червня 2010 року.

Любительський вилов дозволено у межах населених пунктів однією вудкою за умов вилову не більше 1 кг риби на день.