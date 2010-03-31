Хмельницька філія «ПриватБанку» готова кредитувати АПК області

Цього року Хмельницька філія "ПриватБанку" готова виділити на кредитування агропромислового комплексу області 113 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник директора Хмельницької філії "ПриватБанку" Віталій ЛЮБИЙ.

"Ми готові інвестувати в Хмельницьку область 113 млн. грн. кредитів. Від позичальника вимагаємо стабільної фінансової платоспроможності та наявність відповідних засобів для погашення кредиту. Процентні ставки за кредитами варіюються від 20% до 27,5% річних в гривні", - сказав він.

В. ЛЮБИЙ підкреслив, що кредити надаватимуться передусім тим агрокомпаніям, які застосовують у своєму виробництві передові технології.

У Хмельницькій області на кінець березня цього року банківською позикою скористалися 8 агроформувань на загальну суму 33 млн. грн. Заявки ще 22 підприємств розглядають у фінустановах регіону.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "ПриватБанк" (Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 86,066 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 74,992 млрд. грн., зобов'язання - 75,795 млрд. грн., статутний капітал - 7,811 млрд. грн., власний капітал - 10,271 млрд. грн.

У 2009 році "Приватбанк" отримав прибуток у розмірі 1,05 млрд. грн.

Основними акціонерами "ПриватБанку" є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.