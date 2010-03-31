Гендиректором київської фабрики “Рошен” призначили Крижановського

Новим генеральним директором ПАТ "Київська кондитерська фабрики "Рошен" призначено Анатолія КРИЖАНОВСЬКОГО замість Анатолія ДЗІСА.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, 31 березня відбулося засідання Наглядової ради ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", на якому був звільнений з посади генерального директора підприємства А. ДЗІС на підставі його заяви. Замість нього гендиректором на 5 років призначений А.КРИЖАНОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (раніше ЗАТ "Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса") входить до складу кондитерської корпорації ROSHEN.

Кондитерська корпорація ROSHEN є дочірнім підприємством концерну "Укрпромінвест" (м. Київ). У складі корпорації Київська, Кременчуцька, Вінницька, Маріупольська кондитерські фабрики. З 2002 року в корпорацію входить Ліпецька кондитерська фабрика "Ліконф" (Росія), з травня 2006 року - литовська Klaipedos konditerija (Клайпеда).