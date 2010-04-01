Закупівельні ціни на птицю в I кв. знизилися на 20%

Закупівельні й оптово-відпускні ціни на птицю в I кварталі поточного року знизилися на 20%.

Про це УНІАН повідомили в асоціації “Союз птахівників України”.

Згідно з повідомленням, водночас, закупівельні й оптово-відпускні ціни на свинину знизилися на 15%.

В асоціації зазначають, що для малих і середніх підприємств ці ціни є нижчими за собівартість продукції. “До того ж, це зниження ціни відбувається на фоні збільшення собівартості виробництва, оскільки постійно зростають в її структурі витрати на зернофураж, пальне, газ, електроенергію, запасні частини тощо”, – йдеться в повідомленні.

Виробники зазначають, що сьогодні в Україні найнижчі оптово-відпускні ціни за 1 кг м`яса бройлерів – 1,77 дол. США (для порівняння: в Російській Федерації – 2,07 дол. США, у США – 2,31 дол. США, в країнах ЄС - 2,3-2,7 дол. США).