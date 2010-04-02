На Вінниччині почали сіяти цукровий буряк

Аграрії 12 районів Вінницької області почали сіяти цукровий буряк.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації і зв'язків з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, прогнозовані площі посіву цукрового буряка у 2010 році складуть в області близько 70 тис. га, з яких власні площі посіву цукровими заводами займуть 53 тис. га, чи 76% від загальної площі.

Порівняно з минулим роком, цього року на 44%, або на 21,5 тис. га, зростуть площі під посівами цукрового буряка.

На сьогодні в області цукровим буряком засіяно близько 12 тис. га. Найбільш посівів в Крижопільському і Томашпільському районах - понад 3 тис. га, Ямпільському - 2 тис. га, Тульчинському, - близько 1 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році працюють на відродження своєї виробничої діяльності три цукрові заводи, а саме: Капустянський цукровий завод (Тростянецький район), Удицкий (Теплицький район) та Красносільський (Бершадський район).