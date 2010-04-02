Шкіль пропонує відмінити маркування продуктів позначкою «без ГМО»

Народний депутат Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) пропонує відмінити маркування продуктів позначкою "без ГМО".

Відповідний проект закону № 6251 від 31 березня 2010 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про зміст в харчовій продукції генетично модифікованих організмів" зареєстрований у Верховній Раді України.

Проект передбачає внесення змін до Законів України "Про безпеку і якість харчових продуктів" і "Про захист прав споживачів" в частині визначення понять і відміни обов'язкової вимоги при етикетуванні харчових продуктів ставити відмітку "без ГМО".

Проектом закону передбачено обов'язкове інформування під час етикетування харчових продуктів про наявність в них зареєстрованих генетично модифікованих організмів або про виробництво складових (інгредієнтів) харчового продукту із зареєстрованих генетично модифікованих організмів.

У записці-поясненні автор зазначає, що суть проблеми полягає в тому, що після ухвалення Законів України № 1778 і № 1779 від 17 грудня 2009 Україна стала першою країною у світі, яка зобов'язала виробників та імпортерів харчових продуктів ставити позначку "без ГМО" в маркуванні усіх без вийнятку харчових продуктів, навіть тих, які не можуть містити ГМО ні теоретично, ні практично (сіль, харчові продукти, що не містять білок, та ін.). На думку автора, такі законодавчі норми призводять до невиправданих витрат суб'єктів господарювання.

Довідка УНІАН. Закон України № 1778 від 17 грудня 2009 року "Про внесення змін до Закону України "Про безпеку і якість харчових продуктів" зобов'язав інформувати громадян про наявність в харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО). Згідно із законом № 1779 - VI від 17 грудня 2009 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст в продукції генетично модифікованих компонентів" усі харчові продукти повинні маркуватися написом "з ГМО" або "без ГМО".