Держводгосп пояснює масову загибель риби тривалим льодоставом

У Державному комітеті України з водного господарства на звернення заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА пояснили, що масова загибель риби на Київському морі спричинена задушенням унаслідок тривалого періоду суцільного льодоставу на водосховищі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

У одержаній відповіді від Держводгоспу наголошується, що, зважаючи на значні снігозапаси у басейні Дніпра, високу поточну водність річок, прогнозований стрімкий розвиток повеневих процесів та з метою прийому повеневих вод і безаварійного їх пропуску, Міжвідомча комісія по встановленню режимів роботи дніпровських водосховищ встановила здійснити протягом лютого і першої половини березня передповеневе спрацювання каскаду. Так, з 1 лютого по 16 березня рівень води у Київському водосховищі знизився з позначки 102,24 м до 101,49 м, тобто за 45 діб на 75 сантиметрів, інтенсивністю 1-3 см на добу.

Крім того, повідомляється, що для збільшення розчиненого кисню у воді робоча група вирішила у період передповеневого спрацювання дозволити підняття рівня води у Київському водосховищі на 30-40 см. Завдяки цьому суцільний льодовий покрив на окремих ділянках водосховища було зруйновано, що сприяло збагаченню верхнього шару води розчиненим киснем, і це дещо покращило умови існування риби.

Водночас Держводгосп акцентує, що вказані роботи не могли спричинити придавлювання риби льодом. “Загибель риби виникла через ряд негативних факторів, які у 2010 році співпали у часі, а саме: тривалий період суцільного льодоставу на водосховищі (з грудня по березень) і, як наслідок, відсутність зв`язку водної поверхні з шаром повітря; через великий природний вміст гумусових речовин у воді збільшується показник кольоровості, відбуваються процеси поглинання кисню і як результат - заморні явища та задуха риби; відсутність заходів з боку рибогосподарських організацій щодо покращення умови існування рибних ресурсів у зимовий період; негативна дія льодового покриву на мілководдях”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у засобах масової інформації з’явилися численні повідомлення про масову загибель риби, викликану спуском води з Київського водосховища. За інформацією ЗМІ, ВАТ «Укргідроенерго» здійснило цей спуск відповідно до рішення Міжвідомчої комісії при Держводгоспі України для попередженням небезпечних наслідків весняної повені. Внаслідок таких дій рівень води у Київському водосховищі впав настільки, що крига в багатьох місцях лягла на дно та придавила своєю вагою рибу, що зібралася на мілководді. Однією з можливих причин рішення про спуск води засоби масової інформації називають побоювання через вірогідність затоплення будинків у Конча-Заспі, район якої може одним з перших постраждати внаслідок ймовірного весняного паводку.

16 березня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що направив звернення до Міністерства охорони навколишнього природного середовища і Державного комітету України з водного господарства з проханням з`ясувати обставини спуску води на Київському морі, що призвело до масової загибелі риби.

Крім того, М.ТОМЕНКО попросив надати інформацію, яким чином надалі здійснюватиметься регулювання води в Київському водосховищі, до яких наслідків це може призвести і яким чином будуть відшкодовані втрати рибних ресурсів, спричинені швидким зниженням рівня води.