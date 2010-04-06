Україна скоротила використання міндобрив на 16% - УКАБ

В Україні в 2009 р. використання мінеральних добрив скоротилося на 16%, порівняно з 2008 р., - до 0,89 млн. тонн мінеральних добрив у перерахунку на діючу речовину.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) з посиланням на дані Держкомстату.

Згідно з повідомленням, Україна порушила позитивну тенденцію до збільшення використання мінеральних добрив, яка спостерігалася з 2000 року.

За словами експерта аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Андрія ТОВСТОП‘ЯТА, якщо в 2000-2001 роках в Україні мінеральні добрива вносилися на 25-30% загальної посівної площі, то в 2008 році цей показник зріс до 69%. Проте, у зв`язку з фінансовими труднощами сільгоспвиробників у 2009 році, частка удобрених посівів торік становила вже 63%.