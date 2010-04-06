Головою правління «Вінницямолоко» призначений Рілик

Наглядова рада ВАТ "Вінницямолоко" призначила Головою правління "Вінницямолоко" Максима РІЛИКА замість Наталії БІЛИХ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, екс-глава правління Н. БІЛИХ акціями товариства не володіє.

Довідка УНІАН. ВАТ "Вінницямолоко" займається заготівлею, переробкою молока і виробництвом продукції з цілісного молока.

"Вінницямолоко" у 2008 році збільшило збитки на 42,3% або на 1,908 млн. грн. порівняно з 2007 роком - до 6,419 млн. грн. Чистий дохід "Вінницямолоко" скоротився на 6,77% або на 4,903 млн. грн. - до 67,552 млн. грн.

63,88% акцій ВАТ "Вінницямолоко" належить компанії Monteforte Holding Limited (Британські Віргінські острови), 23,79% - Українсько-Білоруському товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "Луксор".