Рентабельність сільського господарства у 2009 році склала 13%

Рівень рентабельності сільського господарства у 2009 році становив 12,9%, що відповідає показнику 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК) з посиланням на дані Держкомстату.

Згідно з повідомленням, у галузі рослинництва прибутковість зменшилася з 19,6% до 16,4% через зниження ефективності виробництва зернових культур і ріпаку. Разом із тим, в галузі тваринництва рентабельність зросла з 0,1% до 5,4% за рахунок підвищення ефективності виробництва свинини.

В УАК зазначають, що в 2009 році спостерігалося значне збільшення ефективності виробництва цукрового буряку і соняшнику – до 36,7% і 41,7% – за рахунок підвищення цін.