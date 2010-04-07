ЄБРР має намір надати кредит «Миронівському хлібопродукту»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вивчає можливість надання 50 млн. дол. США кредиту компанії "Миронівський хлібопродукт". Про це повідомляють на сайті ЄБРР.

Відзначають, що правління банку планує розглянути питання виділення кредиту 6 травня 2010 року. Кошти планують виділити для фінансування оборотного капіталу компанії, у зв'язку з її розширенням.

Довідка УНІАН. "Миронівський хлібопродукт" - одна з провідних агропромислових компаній України, заснована в 1998 році. Основна діяльність групи - розведення птиці, а також виробництво і продаж продуктів з курятини, в основному під маркою "Наша Ряба".

"Миронівський хлібопродукт" має три основні напрями діяльності: птахівництво і супутні виробництва (виробництво охолодженої курятини, продуктів швидкого приготування, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу); інші сільськогосподарські операції (виробництво ковбасних виробів і копченини, свіжої яловичини преміум-класу, фуа гра, фруктів).

За даними Держкомстату у 2008 році на "Миронівський хлібопродукт" доводилося близько 40% виробництва м'яса птиці в Україні. Минулого року холдинг в цілому випустив 225 тис. тон м'яса.