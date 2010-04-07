Полтавська область почала посівну кампанію. Про це журналістів повідомив віце-губернатор Володимир Андриенко.

За його словами, найактивніше ця робота ведеться в південних районах області : Кременчуцькому, Глобинському та Новосанжарському.

Паралельно в усіх регіонах області аграрії почали підгодівлю озимини.

Як зазначають в головному управлінні агропромислового розвитку ОДА, переважна більшість господарств забезпечені усім необхідним для проведення комплексу весняних робіт – насінням, міндобривами і паливно-мастильними матеріалами. Головний чинник, який тепер впливатиме на темпи робіт, - це погода, наголошують у профільному управлінні облдержадміністрації.