Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 07.04.10)

Огляд за тиждень 29 березня - 4 квітня

Пшениця.

Як і прогнозувалося, ціни на пшеницю продовжили зазнавати тиску на тлі слабких фундаментальних чинників і зміцнення долара на валютному ринку. Сьогодні бушель зерна на Біржі Чикаго коштує $4,62 ($169,85 за тону). Дані Мінсільгоспу США, щодо запасів пшениці свідчать про рекордне зростання об'ємів. Зокрема, на 1 березня запаси пшениці в США (у фермерів, трейдерів і переробників) складали 36,8 млн. тон, що майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Посилюють тиск на котирування і тенденції на валютному ринку, де долар США зміцнюється до основних конкурентів, що робить американський експорт дорожчим на світовому ринку. У результаті низхідний тренд по зерну на найближчий тиждень збережеться.

Кукурудза.

Продовжують дешевшати і контракти на кукурудзу. Зокрема, ціни вже опустилися нижче від позначки $3,5 за бушель ($137,79 за тону) - мінімум з вересня 2009. Новини про можливі рекордні урожаї (+35% р/р) в Латинській Америці, а також дані від МСХ США істотно знижують привабливість ф'ючерсів на кукурудзу. На 1 березня запаси цього зерна в США досягли максимальних значень за останні 23 роки. У результаті досі яких-небудь чинників, здатних підтримати зростання цін, немає.

Свинина.

Стрімке зростання (+8%) на минулому тижні продемонстрували ціни на свинину, досягнувши позначки $0,77 за фунт ($1694 за тону). На ринку все більше ознак зростання попиту на м'ясо. Переробники збільшують виробництво (+1% порівняно з минулим роком), гуртові ціни на свинину ростуть (+30% р/р), у результаті і біржові ціни досягли максимумів останніх років. При цьому потенціал зростання ще не вичерпано.

Огляд сайту "Уніан-економіка" надала ФК "Калита-Фінанс"