Китайський "Agricultural Bank" проведе IPO

Третій за обсягами активів банк КНР - "Agricultural Bank of China, АВС" (Сільськогосподарський банк Китаю), має намір залучити у ході первинного розміщення акцій (IPO) до 200 млрд. юанів ($29,3 млрд.), повідомляє К2 Кapital.

За деякими даними, ABC вже запропонував понад 20 фінансовим інститутам виступити андеррайтерами угоди. Очікують, що окрім Китаю папери банку реалізовуватимуть і в Гонконзі.

Нагадаємо останнє найбільше у світі IPO також провів китайський банк "Industrial & Commercial Bank of China", який залучив у 2006 році $22 млрд. Лідерство за обсягом IPO у 2010 році доки утримує японська страхова компанія Dai - ichi, яка залучила $11 млрд. За нею йде "Русал" з аналогічною угодою обсягом $2,24 млрд.