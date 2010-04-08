На Хмельниччині посіяли 50% ярових зернових

На 7 квітня в Хмельницькій області посіяли 50% або 95,4 тис. гектарів ярових зернових і зернобобових культур.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу рослинництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Ванда СЕРДЮК.

За її словами, яровий ячмінь посіяли на 68,1 тис. га, ярову пшеницю - 10,6 тис. га, овес - 7,8 тис. га, горох - 7,7 тис. га, вику - 1,1 тис. га.

"Відстають від посівного графіка аграрії Славутського району, які засіяли 22% площі ранніх зернових, Староконстантинівського - 33%, Полонського - 35%, Изяславського - 37% районів", - сказала В. СЕРДЮК.

Окрім того, в області посіяли третину посівів цукрового буряка або 12,6 тис. га.

Довідка УНІАН. Під посіви 2010 року в Хмельницькій області заплановано 307,2 тис. га ярових зернових і зернобобових культур, що на 25,2 тис. га менше минулого року.