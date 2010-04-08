У Києві відбувся II Всеукраїнський форум пекарів України, організований Всеукраїнською асоціацією пекарів за участю профспілкових організацій АПК в Україні.

У роботі форуму 7 квітня взяли участь близько 70 представників хлібопекарних підприємств з усіх регіонів України, повідомили УНІАН у Всеукраїнській асоціації пекарів.

Головною темою для обговорення були умови співпраці виробників хлібобулочної продукції з мережевими супермаркетами. Зокрема, учасники заходу зауважили, що сьогодні , усвідомивши власну значущість від процесу посередництва між виробниками та кінцевими споживачами, деякі із торговельних мереж зловживають своїм становищем, диктуючи виробникам свої умови. Потерпають від цього практично всі вітчизняні виробники хлібобулочної продукції та споживачі.

Так, найбільш болючим питанням є зростання термінів відстрочки платежів за поставлену хлібобулочну продукцію, яка сягає від 30 до 125 днів за вироби, що мають термін реалізації від 24 до 72 годин, та зростання заборгованості за поставлену продукцію. Таким чином, мережі отримують у безкоштовне користування значні суми коштів, що фактично є безвідсотковими кредитами за рахунок пекарів. Підприємства змушені працювати на межі кризи, постійно відчуваючи дефіцит обігових коштів. І це лише деякі з прикладів зловживання супермаркетів. У результаті за перший квартал 2010 року витрати на збут виросли на 21%, порівняно з аналогічним періодом 2009 р., відзначають пекарі.

Учасники форуму вбачають вирішення проблеми у прийнятті відповідних законодавчих чи нормативних актів. Виробники хлібобулочної продукції направили свої пропозиції Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням допомогти врегулювати ситуацію. Зокрема, пекарі пропонують скоротити розрахунки за поставлену хлібобулочну продукцію від 5 до 14 днів, зменшити обсяги повернення нереалізованої продукції , звільнити від будь-яких додаткових плат. Виконання усіх цих умов дозволить стабільно працювати хлібопекарським підприємствам, а також стримувати зростання на хлібобулочну продукцію за рахунок скорочення витрат на збут.