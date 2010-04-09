Завтра на заході України очікують дощі
13:41, 09 квітня 2010Агро
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У Карпатах зі снігом
Завтра на заході України очікують дощі, місцями з грозою, в карпатському регіоні місцями сильні (на високогір'ї Карпат з мокрим снігом).
На іншій території без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла; у Карпатах вночі 0-3° морози, вдень 1-6° тепла.
У Київській області в суботу опадів не очікують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.
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