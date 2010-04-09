МінАП прогнозує пересівання 1 мільйону га озимих

Міністерство аграрної політики України прогнозує пересівання озимих культур на площі 1 млн. га. Про це УНІАН повідомила прес-служба МінАП.

За даними міністерства, з 8,6 млн. га озимих на зерно у хорошому і задовільному стані перебувають 85% посівів, решта 15% оцінюються як слабкі і проріджені, зокрема загинуло близько 3%.

За словами міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА, за попередніми розрахунками, пересіванню підлягає близько 1 млн. га озимих, зокрема озимих зернових - до 500 тис. га і близько 400 тис. га ріпаку. Найбільше таких площ у Полтавській, Сумській, Донецькій і Харківській областях.

У міністерстві відзначили, що вся посівна площа під урожай 2010 р. становитиме 26,9 млн. га, що перевищує показники минулого року. За даними міністерства, на сьогодні вже завершено сівбу ранньої групи зернових і зернобобових культур в АР Крим на площі 87,6 тис. га (146%), в Одеській області засіяно 99%, Херсонській – 85%, Миколаївській – 84% і Запорізькій – 86% прогнозу.

При цьому в МінАП повідомили, що на сьогодні існує проблема із забезпеченням весняно-польових робіт паливно-мастильними матеріалами і мінеральними добривами.

Повідомляється, що на період січня-червня передбачалося закупити і використати 787 тис. тонн поживних речовин. За даними регіонів, на 7 квітня закуплено 696,1 тис. тонн, або 88% заявки, з них вже використано 296 тис. тонн. Крім того, до весняно-польових робіт сільгосптоваровиробники придбали 350 тис. тонн дизпалива (83% потреби) і 91,5 тис. тонн бензину (83% потреби на комплекс робіт).

За інформацією міністерства, у проведенні весняно-польових робіт планується задіяти більш як 320 тис. тракторів і 375 тис. грунтооброблювальних машин. Готовність тракторів становить 96%, а грунтооброблювальної і посівної техніки - майже 98%, що на рівні аналогічного періоду минулого року.