Сьогодні дощі пройдуть лише на південному сході та Закарпатті

12 квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер буде східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14° тепла; в Карпатах - 2-4° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 9-14°, п м. Києву - 11-13°.