"Roshen" у першому кварталі збільшив продажі на 43%

Кондитерська корпорація "Roshen" за результатами першого кварталу цього року реалізувала своїй продукції на суму 220 млн. дол., що на 43% перевищує аналогічний показник минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що загальний обсяг виробництва кондитерської продукції в першому кварталі 2010 року виріс на 10% і склав 90 тис. тон. Крім того, за звітний період корпорація "Roshen" на 46% збільшила експорт своєї продукції порівняно з 2009 р., - до 35 тис. тон.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація "Roshen" - один з провідних виробників кондитерських виробів. У корпорацію входить Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька кондитерські фабрики в Україні, з 2001 р. - Липецька кондфабрика "Ликонф" (Росія), а з 2006 р. - Клайпеда кондфабрика (Литва).

Також до складу корпорації входить масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації сировиною.

В асортименті корпорації понад 200 різновидів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів.

Продукцію експортують в Росію, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Естонію, Латвію, Литву, США, Канаду, Німеччину, Ізраїль та інші країни.

За підсумками 2009 року "Roshen" збільшила виробництво продукції на 7% порівняно з показником 2008 року - до 380 тис. тон, а реалізація - на 4%, до 355 тис. тон.

"Roshen" є дочірнім підприємством Українського промислово-інвестиційного концерну ("Укрпромінвест", м. Київ).