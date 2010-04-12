ВООЗ починає розслідування щодо "свинячого грипу"
Чи виправданою була паніка?..
Всесвітня організація охорони здоров'я починає розслідування того, наскільки виправданим було підвищення рівня виникнення пандемії "свинячого грипу" до максимального.
Раніше деякі експерти звинувачували ВООЗ у тому, що вона приділяла занадто велику увагу новому грипу, жертвами якого стало значно менше осіб, ніж звичайного сезонного грипу.
Крім того, організацію підозрюють у змові з великими фармацевтичними компаніями що заробили на паніці щодо пандемії мільярди євро, передає ВВС.
Нагадаємо, що і США надали "надто багато уваги" "свинячому грипу". Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах можуть знищитиі близько 71,5 млн доз вакцини проти грипу A, адже у них закінчується термін придатності.
Зі 162 млн одиниць вакцини, отриманих у розпорядження Вашингтона, тільки від 80 млн до 90 млн успішно використали, тоді як інші ліки так і залишилися лежати на складах на тлі зниження напруженості в суспільстві від загрози небезпечного вірусу. Усього ж влада замовила у фармацевтичних компаній близько 229 млн одиниць препарату.