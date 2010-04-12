ВООЗ починає розслідування щодо "свинячого грипу"

Всесвітня організація охорони здоров'я починає розслідування того, наскільки виправданим було підвищення рівня виникнення пандемії "свинячого грипу" до максимального.

Раніше деякі експерти звинувачували ВООЗ у тому, що вона приділяла занадто велику увагу новому грипу, жертвами якого стало значно менше осіб, ніж звичайного сезонного грипу.

Крім того, організацію підозрюють у змові з великими фармацевтичними компаніями що заробили на паніці щодо пандемії мільярди євро, передає ВВС.

Нагадаємо, що і США надали "надто багато уваги" "свинячому грипу". Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах можуть знищитиі близько 71,5 млн доз вакцини проти грипу A, адже у них закінчується термін придатності.

Зі 162 млн одиниць вакцини, отриманих у розпорядження Вашингтона, тільки від 80 млн до 90 млн успішно використали, тоді як інші ліки так і залишилися лежати на складах на тлі зниження напруженості в суспільстві від загрози небезпечного вірусу. Усього ж влада замовила у фармацевтичних компаній близько 229 млн одиниць препарату.