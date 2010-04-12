У Чернігівській області посівна кампания ускладнена погодою

У Чернігівській області проведення весняно-польових робіт ускладнюватиметься через ряд чинників, у першу чергу кліматичних. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр ШАНОЙЛО на обласній науковій нараді з організованого проведення весняно-польової кампанії 2010 року.

Він наголосив, що, по-перше, цього року через погодні умови аграрії вийшли в поле майже на три тижні пізніше, ніж минулого року, тому терміни посівної об'єктивно скорочуються. Для того, щоб встигнути відсіятися в технологічно обгрунтовані терміни, сільгоспвиробникам, швидше за все, доведеться працювати і вночі.

По-друге, певні площі озимих культур через вимерзання або випрівання в результаті суворої і довгої зими доведеться пересівати. Найбільше постраждав озимий рапс, який необхідно пересівати на 23,5% площ, або майже на 11 тисячах гектарів.

О. ШАНОЙЛО підкреслив, що, незважаючи на існуючі складнощі, проведення весняної кампанії 2010 року на належному рівні є справою честі для усіх, хто має відношення до АПК. Тим більше, що умови для цього достатні. Активно починає працювати обласний штаб з організованого проведення посівної кампанії, члени якого на вихідних роз'їжджаються по районах для координації і моніторингу ситуації на місцях. Для вирішення проблеми з кредитними ресурсами на посівну в держбюджеті закладені засоби на часткову компенсацію процентних ставок за кредитами. Техніка та інше ресурсне забезпечення весняно-посівної кампанії, за інформацією О. ШАНОЙЛО, не гірше, ніж в минулі роки.

"Головне - мобілізуватися і швидко виконати пересівання площ озимих культур, не допустившись при цьому зменшення загальних посівних площ і якості посівного матеріалу. А площі під цукровим буряком повинні істотно зрости, адже цінова кон'юнктура цьому всіляко сприяє", - наголосив О.ШАНОЙЛО.