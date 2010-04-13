Виробництво молочних продуктів з рослинними жирами збільшилося

Переробні підприємства Вінницької області у січні-березні 2010 року збільшили виробництво молочних продуктів із вмістом рослинних жирів в порівнянні з січнем-березнем 2009 року на 64,34%, або 1,160 тис. тон, - до 2,963 тис. тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

Він сказав, що зростання виробництва молочних продуктів із вмістом рослинних жирів у січні-березні 2010 року сталося через зміну споживчих якостей.

У березні поточного року порівняно з лютим виробництво цього виду продукції у Вінницькій області збільшилося на 17,51%, або 0,166 тис. тон, - до 1,114 тис. тон, а порівняно з березнем минулого року зростання склало 64,79%, або 0,438 тис. тон.

Довідка УНІАН. Молочні продукти із вмістом рослинних жирів у Вінницькій області виробляють 5 підприємств.