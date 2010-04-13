У Херсонській області поголів’я птиці збільшилося

У Херсонській області на 1 квітня 2010 року в усіх категоріях господарств було 3,858 млн. голів птиці, що на 2,9% (на 0,11 млн. голів) більше, ніж у той же період в 2009 році.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, поголів'я птиці на сільськогосподарських підприємствах області складає 1,271 млн. голів, що на 17,4% (на 0,268 млн. голів) менше від рівня минулого року.