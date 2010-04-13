17 квітня вода в Дніпрі підвищиться до максимуму

Завтра МНС матиме перелік населених пунктів, з яких треба проводити евакуацію населення під час повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Завтра буде перелік населених пунктів, з яких буде готуватися евакуація», - сказав він, зауваживши, що стосовно з цих населених пунктів вся інформація про повеневу ситуацію надходитиме до міністерства протягом 72 годин для того, щоб сформувати остаточні прогнози для реагування.

«Ми підходимо до найбільш напружених заходів мінімізації повені», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, максимальне очікуване підняття рівня води в Дніпрі прогнозується на 17 квітня. Зокрема, щосекунди проходитиме в цей час до 5 тис. куб. м, що вдвічі більше, ніж було під час повеней минулого та позаминулого років.

Водночас Н.ШУФРИЧ подякував російським колегам за те, що вони вжили необхідних заходів і мінімізували кількість води у верхів’ях річки Десна, що дало змогу українській стороні розвести піки підняття води в Дніпрі та Прип’яті.