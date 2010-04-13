Fitch підтвердило рейтинги «Миронівського хлібопродукту»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті сільськогосподарського виробника MHP S.A. ("Миронівський хлібопродукт", далі - "МХП") на рівні "B-" зі "стабільним" прогнозом. Рейтинг обмежений вершиною можливостей країни України "B-".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Окрім того Fitch присвоїло новим п'ятирічним єврооблігаціям МХП очікуваний рейтинг "B-" і очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4". Фінальні рейтинги будуть присвоєні після отримання остаточної документації про випуск, яка повинна відповідати отриманій раніше інформації.

Також Fitch підтвердило рейтинги пріоритетних облігацій компанії на 250 млн. дол. із ставкою 10,25% і погашенням у 2011 р.: рейтинг "B-" і рейтинг зворотності активів "RR4". Одночасно Fitch підтвердило довгостроковий РДЕ МХП в національній валюті на рівні "B" і переглянуло прогноз по цьому рейтингу з "негативного" на "стабільний".

У повідомленні сказано, що перегляд на "стабільний" прогнозу по довгостроковому РДЕ в національній валюті відбиває менший ризик початку нової фінансової кризи в Україні найближчим часом, а також бере до уваги стабілізацію гривні і очікуване відновлення зростання ВВП України у 2010 р.

Довідка УНІАН. "Миронівський хлібопродукт" - одна з провідних агропромислових компаній України, заснована у 1998 році. Основна діяльність групи - розведення птиці, а також виробництво і продаж продуктів з курятини, в основному під маркою "Наша Ряба".

"Миронівський хлібопродукт" має три основні напрями діяльності : птахівництво і супутні виробництва (виробництво охолодженої курятини, продуктів швидкого приготування, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу); інші сільськогосподарські операції (виробництво ковбасних виробів і копченини, свіжої яловичини преміум-класу, фуа гра, фруктів).

За даними Держкомстату, у 2008 році на "Миронівський хлібопродукт" доводилося близько 40% виробництва м'яса птиці в Україні. Минулого року холдинг в цілому випустив 225 тис. тон м'яса.