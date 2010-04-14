У МінАП занепокоєні зростанням експорту цукру з Білорусі

У Міністерстві аграрної політики України стурбовані порушеннями, які чинять білоруські експортери цукру та продукції тваринництва, а також збільшенням експорту цієї продукції на український ринок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Білорусь в Україні Валентином ВЕЛИЧКОМ.

М. ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що значне збільшення постачань білоруської тваринницької продукції і цукру на український ринок жодним чином не додає позитиву розвитку аграрного сектора України.

Він сказав, що у 2009 році імпорт в Україну білоруської тваринницької продукції склав 69,77 млн. дол., що майже на 22% більше, ніж у 2008 році.

Згідно з чинним законодавством України, в країну дозволено ввезення лише м'ясної продукції і сировини від тврин, вирощених на території країни-експортера.

"На жаль, більшість проінспектованих переробних підприємств Республіки Білорусь не дотримуються цих вимог. Окрім того, українську сторону тривожать питання демпінгових цін на білоруську тваринницьку продукцію", - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він наголосив, що питання врегулювання постачань цукру в Україну неодноразово обговорювали під час консультацій різного рівня, але конкретних шляхів вирішення цієї проблеми не знайшли.

"Мінагрополітики щиро сподівається на вирішення проблемних питань і розширення українсько-білоруської співпраці у галузі АПК", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Зокрема, на думку міністра, конкретні шляхи активізації співпраці полягають у проведенні обома сторонами інспекції підприємств, зацікавлених в постачаннях безпечної і якісної тваринницької продукції на ринки України і Білорусі, в узгодженні питання щодо цінових параметрів ввезення в Україну білоруської молочної продукції, у визначенні кількісних параметрів постачань білоруського цукру.

Також у ході зустрічі сторони досягли домовленості про перспективний напрям співпраці між країнами у галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема, про створення спільного підприємства на базі ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" з виробництвв зернозбиральних комбайнів.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 15 квітня, у Києві відбудеться чергове засідання українсько-білоруської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці, у ході якої планують підписати чимало двосторонніх документів.