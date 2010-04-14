На Житомирщині поголів’я ВРХ збільшилось на 14,5%

У Житомирській області поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в господарствах усіх категорій на 1 квітня 2010 року склало 275,5 тис. голів (у тому числі 149,2 тис. корів), що на 14,5% більше, ніж на аналогічну дату 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в Житомирській облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА Микола ДІДКОВСЬКИЙ.

За його словами, також на 1 квітня в усіх категоріях господарств області було понад 201 тис. голів свиней і понад 5 млн. голів птиці.

М. ДІДКОВСЬКИЙ уточнив, що за перший квартал 2010 року в усіх категоріях господарств області порівняно з початком року поголів'я ВРХ виросло майже на 35 тис. голів, у тому числі корів - на 1,2 тис. При цьому чисельність свиней скоротилася майже на 6 тис., або на 3%, а поголів'я птиці - на 252 тис. голів.

"У наведених цифрах є як об'єктивні, так і суб'єктивні складові", - сказав він.