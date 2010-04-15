Ярові зернові у Росії посіяли на 1045 тис. га

Ярові зернові культури у Росії станом на 14 квітня 2010 р. посіяли на площі 1045 тис. га, що на 693 тис га менше від показника минулого року, повідомляють у Мінсільгоспі РФ. Причина невисоких темпів посівів - несприятливі погодні умови, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Посівну ранніх ярових культур в Росії станом на 14 квітня провели на площі 1588 тис га. На сьогодні посівні роботи проходять в Південному та Північно-кавказькому федеральних округах і в 9 регіонах Центрального федерального округу.

Цукровий буряк посіяли на площі 227 тис га - на 18,7 тис га більше від показника роком раніше, соняшник посіяли на 48,7 тис. га - на 94,4 тис. га менше.

Раніше термінів минулого року до посіву кукурудзи на зерно узялися господарства Краснодарського і Ставропільського країв, посіяли 9,7 тис. га.

Овочі посіяли на площі 21,7 тис. га, картоплю посадили на 8,6 тис. га.

У 2010 році в усіх категоріях господарств ярову посівну планують провести на площі 47,8 млн га, у тому числі ярових зернових і зернобобових культур - на площі 30,2 млн га.

На 9 квітня 2010 року мали 6 млн 368,6 тис. т насіння ярових зернових і зернобобових культур за загальної потреби у 6 млн 238,9 тис. т.

Висока готовність техніки до весняно-польових робіт, зокрема, у Краснодарському і Ставропільському краях, Астраханській, Білгородській, Тамбовській, Орловській, Ульянівскій областях, Республіці Башкортостан, Республіці Татарстан.

Відповідно до відомчої статистичної звітності, у 2010 році сільгосптоваровиробники закупили дизельного палива 486,4 тис. т, автобензину - 128,2 тис. т, що складає 61,6% та 71,7% до рівня минулого року.

Гуртові ціни на ринку дизельного палива на 8 квітня 2010 року склали в середньому по Росії 18 422 руб. за т, на автобензин АИ- 80 - 21295 руб. за т.

На 9 квітня 2010 року сільгосптоваровиробники придбали 924 тис. тон мінеральних добрив. Накопичені ресурси мінеральних добрив в 2010 році - 1105 тис. тон.