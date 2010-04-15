Уряд знову може підвищити акцизи на алкоголь і тютюн

Уряд України планує підвищення акцизних зборів на алкогольні і тютюнові вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на зустрічі з представниками європейських ділових кіл.

«Рішення ухвалили (про підвищення – УНІАН), і завтра зустрічаємося з конкретними виробниками і обговорюватимемо це. Говорити, що у сусідів, що у нас, і шукати якесь спільне рішення і пояснювати наші дії», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він не назвав розміру пропонованого підвищення акцизів, підкресливши, що вони будуть не вищими, ніж у сусідніх країнах, щоб уникнути збільшення контрабанди алкогольних і тютюнових виробів до України.

«Можу одразу сказати, що ніяких волюнтаристських дій робити ми не будемо… Я одразу можу сказати, якщо у Молдові і Росії діятимуть одні акцизи, а у нас інші, то я сам наполягатиму на тому, щоб ми їх вирівняли. А якщо хтось пропонуватиме підняти акциз вище, ніж у Молдові – ніколи на це я не піду сам, тому що знаю, що це буде абсолютна контрабанда сьогодні. І свого виробника своїми руками ніхто знищувати не хоче», - сказав С.ТІГІПКО.