Весняно-польові роботи закінчать вчасно

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК запевнив, що зриву весняно-польових робіт не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради під час Години питань уряду про підготовку та хід проведення весняно-польових робіт.

За словами М. ПРИСЯЖНЮКА, весняно-польові роботи йдуть за планом і будуть завершені своєчасно.

"Навіть незважаючи на те, що у нас була довга зима, а також враховуючи те, що посівну почали без державного бюджету, усе буде завершено своєчасно", - сказав він.

Міністр сказав, що уся площа під урожай 2010 року складе 26,9 млн. га, що перевищує торішні показники.

М. ПРИСЯЖНЮК зазначив, що з 8,2 млн. га озимини в хорошому і задовільному стані 87% посівів, а інші оцінюють як слабкі. Окрім того, зажадає пересівання 1 млн. га посівів озимини.

Міністр додав, що на сьогодні підгодовано 84% озимини, і планують, що повністю підгодівлю закінчать 20-22 квітня.