Держспоживстандарт забракував 57% м’яса та м’ясної продукції

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики у І кварталі 2010 року забракував 57% м'яса і м'ясної продукції, перевіреної під час їх виробництва.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, фахівці комітету перевірили під час виробництва 90 тон м'яса і м'ясопродуктів (у тому числі напівфабрикатів) на загальну суму 1,425 млн. грн. Забракували 51 тону продукції (56,7% перевіреної) на суму понад 843 тис. грн. через невідповідності до вимог нормативної документації (НД).

Упродовж перших трьох місяців 2010 року державні інспектори перевірили 84 підприємства. Порушення виявилиі на 71 з них.

Основні порушення: невідповідність продукції за мікробіологічними показниками, невідповідність вимогам НД за фізико-хімічними показниками, відсутність нормативної або технологічної документації, порушення періодичності контролю безпеки готової продукції, невідповідність НД за смаком, запахом і зовнішнім виглядом. Найбільше порушеннь у маркуванні продукції: незадовільна транспортне і споживче маркування або його відсутність були на 45 підприємствах.

Загалом у І кварталі 2010 року працівники Держспоживстандарту України видали 54 приписи про заборону реалізації 54 партій продукції на 33 підприємствах; 63 приписи про заборону реалізації 63 видів продукції на 29 підприємствах; 71 суб'єктові господарювання були видані приписи про усунення порушень. Загальна сума штрафів склала понад 47 тис. грн.