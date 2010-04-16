ФДМУ продає Черкаський консервний комбінат

Черкаське регіональне відділення Фонду державного майна України почало підготовку до продажу державного підприємства "Черкаський консервний комбінат" з метою пошуку потенційного інвестора.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Черкаському регіональному відділенні ФДМУ.

Основний напрям діяльності ДП "Черкаський консервний комбінат" - це переробка і консервація овочів і фруктів. За результатами господарської діяльності у 2009 році прибуток ДП склав 24 тис. грн., дебіторська заборгованість - 793 тис. грн., кредиторська, - 1554 тис. грн.

Починаючи з 2006 року, підприємство не здійснює виробничу діяльність, прибуток отриманий за рахунок надання власних приміщень в оренду приватним підприємствам.