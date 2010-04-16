На ринках Криму продають менше агропродукції

Обсяг продажів сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в січні-березні 2010 року порівняно з січнем-березнем 2009 року знизився на 1,8%, при цьому ціни виросли на 18,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за три місяці на ринках Криму продукти тваринництва подорожчали на 15,28%, при цьому обсяг їх продажів збільшився на 8,6%. Продажі продукції рослинництва зменшилися на 15,2%, при зростанні цін на 25,9%.

Зокрема, на ринках Криму в січні-березні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом 2009 р., м'ясна продукція подорожчала на 7,0%, при цьому продали її на 9,9% більше. Молочні продукти виросли в ціні на 26,9%, яйця - на 22,8%, обсяг їх продажів - на 17% і 2,3% відповідно. Картопля з початку року подорожчала на 35,6%, овочі - на 70,3%, фрукти - на 4,4%, рослинна олія - на 15,4%. При цьому обсяги їх продажів скоротилися, відповідно, на 32,8%, 8,3%, 14,9% і 12,9%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажів сільськогосподарських продуктів на ринках Криму в січні-лютому 2010 р., порівняно з січнем-лютим 2009 року знизився на 0,2%, при цьому ціни виросли на 15,7%. У березні на ринках Криму ціни на сільгосппродукцію виросли на 3%, обсяг продажів залишився на рівні лютого.