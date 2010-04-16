Запаси зерна в Херсонській області збільшилися

Запаси зерна в Херсонській області на 1 квітня збільшилися порівняно з даними на 1 квітня 2009 р. на 4% - до 372,1 тис. тон.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, на вказану дату в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур, було пшениці - 240,4 тис. т (на 11,6% менше), кукурудзи - 23,6 тис. т, ячменю - 78,3 тис. т, жита - 0,9 тис. т.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігали зернових культур 118,7 тис. т (на рівні минулого року), у тому числі 59,3 тис. т пшениці, 8,2 тис. т кукурудзи, 29,4 тис. т ячменю, 0,5 тис. т жита.

Зберігаючі і переробні підприємства мали 253,4 тис. т зерна (на 6% більше, ніж на 1 квітня 2009 р.), у тому числі на зберіганні - 168,6 тис. т (на 8,1% більше).

Також в облстаті повідомили, що запаси кормів в Херсонській області на 1 квітня порівняно з торішніми показниками, скоротилися більш ніж на чверть.

На 1 квітня у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) було кормів усіх видів 265,8 тис. ц кормових одиниць, що на 25,9% менше, ніж на 1 квітня 2009 р., у тому числі концентрованих кормів - 142,3 тис. ц кормових одиниць (на 21,7% менше).

З розрахунку на одну умовну голову великої худоби було по 3,8 ц кормових одиниць кормів усіх видів, у тому числі концентрованих - по 2 ц к. од. (на 1 квітня 2009 р. - відповідно до 5,0 ц к. ед. і 2,6 ц к. од.).