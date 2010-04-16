Австралійська QBE Insurance Group купує NAU Country

Міжнародна австралійська страхова група QBE Insurance Group оголосила сьогодні про поглинання провідної страхової компанії в США зі страхування сільськогосподарських культур - NAU Country Insurance Company, а також усіх компаній, що входять в її структуру.

Про це йдеться у повідомленні QBE, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, процедура купівлі зараз на розгляді регулюючих органів і буде завершена в липні 2010 р.

Сума угоди з придбання компанії NAU склала 565 млн. дол. США, тоді як придбані чисті матеріальні активи були оцінені в 217 млн. дол. США. Купівля буде здійснена QBE Insurance Group за рахунок наявних фінансових ресурсів.

"Ця купівля була здійснена у рамках довгострокової стратегії QBE з придбання спеціалізованих бізнесів для наступної диверсифікації нашого страхового портфеля і дистрибуції. NAU - прибуткова страхова компанія з досить хорошим управлінням і відмінними системами. Спільна діяльність з QBE здійснюватиметься в контексті перестраховки, а також крос-продаж різних продуктів QBE у сфері агростраховання через клієнтську базу NAU" - сказав виконавчий директор QBE Insurance Group Франк О'ХЕЛЛОРАН (Frank O'Halloran)

Довідка УНІАН. QBE Insurance Group - міжнародна австралійська страхова група, яка представлена в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, Америці і Європі. QBE Insurance Group спеціалізується на корпоративному страхуванні великого і середнього бізнесу, зокрема майновому страхуванні, страхуванні авіа і морських вантажоперевезень, моторному страхуванні, страхуванні відповідальності та ін.

За підсумками 2009 року чистий прибуток QBE Insurance Group після оподаткування склав 1,97 млрд. австралійських доларів, обсяг чистих зароблених страхових премій склав 12,1 млрд. австралійських дол., рентабельність бізнесу QBE Insurance Group відносно об'єму чистих зароблених премій склала 17,0%.

На українському ринку QBE працює з 1998 року і представлена СК "QBE Україна".

За підсумками 2009 року "QBE Україна" зібрала страхових платежів на суму 78,4 млн. грн. страхові виплати склали 19,6 млн. грн.

Страхова компанія NAU входить в трійку лідерів страхування сільськогосподарських культур у США. NAU має 10 офісів по усій території США, а також співпрацює з 1600 незалежними агентами.

У 2009 р. обсяг валових зароблених премій страхової компанії NAU склав 976 млн. дол. США, обсяг чистих зароблених премій - 354 млн. дол. США, операційний коефіцієнт NAU (співвідношення виплат, комісій і витрат до обсягу чистих зароблених премій) склав 61,3%, прибуток компанії після оподаткування склав 92,5 млн. дол. США.