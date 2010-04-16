У Криму виробництво борошна зменшилося

У Криму за січень-березень 2010 року вироблено 31 197 тон борошна.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, порівняно з січнем-березнем 2009 р. виробництво борошна зменшилося на 13,7%.

При цьому виробництво макаронних виробів без начинки, котрі не піддавали тепловій обробці, склало 2 733 тони, що менше, ніж у 1-му кварталі 2009 р., на 13,5%.

Виробництво круп у Криму в січні-березні збільшилося на 22,6% і склало 7 445 тон.

Як повідомляв УНІАН, у Криму за січень-лютий 2010 року виробили 18 967 тон борошна, порівняно з січнем-лютим 2009 р. виробництво борошна зменшилося на 21,2%.