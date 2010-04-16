У Кіровоградській області виробництво м’яса зросло

У Кіровоградській області в січні-березні 2010 року виробництво м'яса збільшилося на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склало 12,8 тис. тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області.

Згідно з повідомленням, також за звітний період виробництво молока збільшилося на 1,3%, до 60,9 тис. тон, яєць - на 2%, до 99,7 млн. штук.

У першому кварталі 2010 року обсяг валової сільгосппродукції усіх категорій господарств області склав 193,7 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року виробництво сільгосппродукції збільшилося на 3,4%, зокрема, на підприємствах - на 0,4%, у господарствах населення - на 4,3%.