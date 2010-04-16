На Вінниччині виробництво круп скоротили

Підприємства Вінницької області в січні-березні 2010 року виробили 1,127 тис. тон круп, що на 21,5%, або 309 тон менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Валерій КОРОВІЙ.

За його словами, причиною скорочення виробництва круп став дефіцит сировини.

Зокрема, у березні порівняно з лютим переробні підприємства Вінницької області скоротили виробництво круп на 10,86% чи 48 тон, - до 394 тон, а порівняно з березнем 2009 року - на 0,25%, або 1 тону.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства Вінницької області виробили 5,474 тон круп, що на 8,4%, або 0,5 тони, менше, ніж у 2008 році.

Довідка УНІАН. Виробництвом круп у Вінницькій області займаються 6 підприємств.