Україну можуть витіснити зі світових ринків продовольства. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на експертів асоціації.

Зазначається, що податкова підтримка сільгоспвиробників не забороняється Світовою організацією торгівлі (СОТ) і врахована в зобов`язаннях, які взяла на себе Україна при вступі до цієї організації. Це повідомили експерти "УКАБ", коментуючи інформацію про можливу відміну підтримки сільськогосподарських товаровиробників і особистих селянських господарств через податок на додану вартість на вимогу Міжнародного валютного фонду.

Експерти УКАБ відзначають, що подібні пропозиції можуть бути викликані двома чинниками - або фахівці міжнародних організацій вважають, що підтримувати українських аграріїв не потрібно, або вони переконані, що підтримка через бюджет буде ефективнішою. Проте і те, й інше твердження не витримують критики.

«Україна взяла на себе дуже жорсткі зобов`язання перед Світовою організацією торгівлі. Ми зафіксували підтримку в рамках "жовтої корзини" на рівні 3,043 млрд. грн. (відповідна сума зафіксована саме в гривнях, а отже поступово "з`їдатиметься" девальвацією та інфляцією), зменшили ставки імпортного мита щодо аграрної продукції до 10-15% і нижче, відмовилися від специфічної ставки імпортного мита, відмовилися від застосування спеціальних захисних заходів, і це ще далеко не повний перелік поступок нашої країни", - зазначає керівник групи експертів УКАБ Володимир ЛАПА. Тепер, за словами експерта, дискутується можливість обмеження і податкової підтримки аграріїв, хоча вона не суперечить вимогам СОТ.

Не витримує критики, за твердженням експертів УКАБ, і друга можлива мотивація відміни податкових пільг - це перехід на прямі державні субсидії. Адже цей варіант буде значно дорожчий і для держави, і для аграріїв з погляду адміністрування, а за багатьма видами продукції підтримка взагалі стане неможливою, зважаючи на ті самі обмеження СОТ. Таким чином, це опосередкований шлях до втрати державної підтримки галузі в цілому, ввважають в УКАБ.

За словами президента УКАБ Алекса ЛІССІТСИ, даний приклад наочно свідчить про подвійні стандарти відносно міжнародних організацій до України. "З одного боку, нам говорять про готовність допомогти в реалізації нашого аграрного потенціалу, а з іншого - пропонують відмінити найбільш дієві заходи державного сприяння аграрному сектору, - констатує А.ЛІССІТСА - Складається враження, що Україну просто хочуть витіснити зі світових ринків продовольства як потенційно сильного конкурента".

В УКАБ сподіваються, що Кабінет міністрів України в таких умовах чітко відстоюватиме інтереси АПК як єдиної галузі, що зберегла можливості зростання навіть у складних умовах фінансово-економічної кризи.