НБУ визначив порядок резервування за кредитами аграріям

13:46, 19 квітня 2010
Агро
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Постанова №180 від 13 квітня

Національний банк України (НБУ) визначив порядок резервування за кредитами аграріям, коли заставою є майбутній урожай.
Це передбачено постановою Нацбанку (№180 від 13 квітня), яка вносить зміни в постанову №650 від 3 листопада 2009 р. "Про стимулювання кредитування економіки України".
"За кредитами, наданими позичальникам - виробникам сільськогосподарської продукції приймати при визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями вартість забезпечення у вигляді майнових прав на майбутню сільськогосподарську продукцію (майбутній урожай, приплід худоби і тому подібне) у таких коефіцієнтах залежно від категорії кредитної операції: стандартна - 50%; під контролем - 40%; субстандартна - 20%; сумнівна - 10% ", - йдеться у постанові НБУ. При цьому вказують, що документ прийнято "з метою сприяння кредитній підтримці банками підприємств агропромислового комплексу".
Ця норма буде діяти до 31 грудня 2011 року.

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