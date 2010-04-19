Росія готова купувати український цукор з буряку

Росія готова купувати український цукор, вироблений з цукрового буряку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні в Москві сказала міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК після переговорів з міністром аграрної політики України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Ми ввозимо цукор, для нас головне, щоб той цукор, який ввозиться з території України, вироблявся з цукрового буряку, а не з цукру-сирцю», - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, є всі можливості для реалізації цукру з цукрового буряку на території Російської Федерації. Вона відзначила, що такий продукт буде якісний і конкурентоспроможний, а також не буде загрози для державної підтримки російської цукрової галузі.

О.СКРИННИК відзначила, що ця тема обговорювалася з українською стороною, і висловила впевненість, що найближчим часом буде підписано прогнозні баланси і зокрема – щодо цукру. «У такому разі можна буде говорити про ввезення цукру», - сказала вона.