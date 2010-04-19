Мінсільгосп РФ і МінАП України спільно інспектуватимуть підприємства

Міністерство сільського господарства РФ і Міністерство аграрної політики України разом будуть інспектувати підприємства з переробки і виробництва м`ясної та молочної продукції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві сказала міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК після переговорів із міністром аграрної політики України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Будуть створені спільні комісії з інспекції підприємств із переробки й виробництва м`яса та молока», - сказала О.СКРИННИК. За її словами, ці інспекції дадуть можливість збільшити обсяг ввезення української сільгосппродукції до РФ і російської - до України.

«Ці всі напрямки ми розвиваємо. Стратегія зрозуміла, вона носить позитивний характер і побудована на збільшенні товарообороту сільгосппродукції наших країн», - сказала О.СКРИННИК.

У свою чергу, М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що відповідні продовольчі баланси дадуть можливість спрогнозувати, які галузі сільського господарства розвивати в кожній із країн для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку двох країн.

«Наступний крок, після забезпечення продовольчої безпеки наших країн і балансів внутрішніх, ми зможемо розглядати питання про спільний вихід на ринки інших країн», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він звернув увагу на великий потенціал України й РФ у цьому відношенні, оскільки країни мають достатньо сільськогосподарської землі й високі традиції в цій галузі.

Говорячи про заборону ввезення м`ясної та молочної продукції деяких українських підприємств, М.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Заборону просто так скасовано не може бути, після спільної інспекції, яку ми домовилися провести, створимо спільну робочу групу, й після відповідного висновку цієї робочої групи буде відкрито ринок для української молочної та м`ясної продукції».

Він підкреслив, що найголовніше, що український бізнес узяв на себе відповідальність за те, щоб ця продукція була українського виробництва.

«Я, як міністр, повинен донести до українського бізнесу, що ринок (російський - УНІАН) буде відкрито, але потрібно розвивати цю галузь на території України, щоб ця продукція була українського походження», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.