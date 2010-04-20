ГОЛОВНЕ на 20 квітня

Хроніка дня

***

Влада: Кабмін встановив графік чергувань членів уряду на травневі свята Кабінет міністрів України встановив графік чергувань представників уряду під час травневих свят.

Відповідне розпорядження уряду від 19 квітня № 895-р розміщено на сайті Кабміну.

Зокрема, 1 та 2 травня чергуватиме віце-прем’єр Володимир СЕМИНОЖЕНКО, 3 та 24 травня – віце-прем’єр Віктор СЛАУТА, 4 та 10 травня – віце-прем’єр Володимир СІВКОВИЧ.

Крім того, 8 та 22 травня чергуватиме віце-прем’єр Сергій ТІГІПКО, 9 травня – міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, а 23 травня – віце-прем’єр Віктор ТИХОНОВ.

Також уряд доручив А.ТОЛСТОУХОВУ забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабінету міністрів України.

Фінанси: Уряд у травні планує почати повернення боргів за ПДВ - Азаров

Уряд у травні планує почати розрахунок за боргами з повернення податку на додану вартість цінними паперами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками УСПП.

При цьому він підкреслив, що загальний борг з повернення ПДВ перевищує 30 млрд. грн. «Понад 30 млрд. зараз – борги за ПДВ. Ви не недочули і я не обмовився. Ми можемо віддати їх живими грошима зараз, за таких доходів до бюджету? Можемо чи ні? Дуже б хотіли, але реально не можемо. Тому єдиний вихід – це замістити наші зобов`язання зараз нашими цінними паперами», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що відшкодування боргів цінними паперами відбуватиметься не з примусу, а виключно за бажанням суб`єктів господарювання. «Якщо немає такого бажання, значить, чекай, поки відшкодуємо живими грошима. Не відмовимо – відшкодовуватимемо живими грошима, нікуди не подінемося. Закон є, і ми його виконуватимемо», - сказав прем`єр-міністр.

Разом із тим він підкреслив, що на даний момент уряд продовжує аналізувати розмір боргу з повернення ПДВ, оскільки сума повернення значно перевищує розмір, який мав бути при скороченні обсягів торгових операцій.

«Якщо раніше було близько 20 млрд. (повернення ПДВ - УНІАН) на рік, зараз стало 38. Я питаю, чому? Хто мені може пояснити? Абсолютно очевидно, що діють повітряні схеми накачування ПДВ неіснуючого, і в цьому механізмі задіяні і податкові служби, і митні служби», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Фінанси: Уряд у травні планує почати повернення боргів за ПДВ - Азаров

Уряд у травні планує почати розрахунок за боргами з повернення податку на додану вартість цінними паперами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками УСПП.

При цьому він підкреслив, що загальний борг з повернення ПДВ перевищує 30 млрд. грн. «Понад 30 млрд. зараз – борги за ПДВ. Ви не недочули і я не обмовився. Ми можемо віддати їх живими грошима зараз, за таких доходів до бюджету? Можемо чи ні? Дуже б хотіли, але реально не можемо. Тому єдиний вихід – це замістити наші зобов`язання зараз нашими цінними паперами», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що відшкодування боргів цінними паперами відбуватиметься не з примусу, а виключно за бажанням суб`єктів господарювання. «Якщо немає такого бажання, значить, чекай, поки відшкодуємо живими грошима. Не відмовимо – відшкодовуватимемо живими грошима, нікуди не подінемося. Закон є, і ми його виконуватимемо», - сказав прем`єр-міністр.

Разом із тим він підкреслив, що на даний момент уряд продовжує аналізувати розмір боргу з повернення ПДВ, оскільки сума повернення значно перевищує розмір, який мав бути при скороченні обсягів торгових операцій.

«Якщо раніше було близько 20 млрд. (повернення ПДВ - УНІАН) на рік, зараз стало 38. Я питаю, чому? Хто мені може пояснити? Абсолютно очевидно, що діють повітряні схеми накачування ПДВ неіснуючого, і в цьому механізмі задіяні і податкові служби, і митні служби», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Зобов`язання уряду за внутрішнім боргом у квітні - 6 млрд грн.

Николай АзаровЗобов`язання уряду по виплатах за внутрішнім боргом становлять у квітні 6 млрд. грн., у травні – 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками УСПП.

Він зазначив, що такі великі обсяги виплат пояснюються непрофесійною роботою минулого уряду.

“Я згадую свої роки роботи міністром фінансів, ми за внутрішніми боргами віддавали, в кращому разі, 1,5-2 млрд. на рік, підкреслюю, на рік. А ми в одному квітні повинні віддати шість, у травні – п`ять (млрд. грн.). Ось попередній уряд думав про те, що це бомба під фінансову стабільність... Цю міну попередній уряд закладав під наш. Вони знали, що вони підуть. І тому так безвідповідально ставилися до формування своїх фінансових зобов`язань”, – сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що в квітні Пенсійному фонду потрібно надати безповоротну позику в розмірі 4 млрд. грн. «Скільки це виходить – шість і чотири – десять (млрд. грн.), і це крім інших витрат бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що надходження в квітні від держмитниці становили 4,5 млрд., від податкової – близько 2 млрд. грн.

Разом із цим, М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд справиться зі складною ситуацією по виплатах внутрішнього боргу. Його впевненість, зазначив він, заснована на тому, що митниці й податковій службі вдасться провести успішну боротьбу з корупцією.

В Україні зберігається 6% світого обсягу готівкових доларів

В Україні знаходиться близько 6% світового обсягу готівкової доларової маси.

Про це сказав президент "Універсальної інвестиційної групи" Віталій Антонов, повідомляє агентство Українська правда.

"Обсяг готівкової доларової маси в Україні має значний потенціал і його потрібно задіяти в економіку", - зазначив він.

Крім цього Антонов підкреслив, що зараз банки роблять занадто невигідні пропозиції за кредитуванням.

"Але, за нашими оцінками, через три-чотири місяці кредитні ставки мають знизитися. Позитивним змінам також сприятимуть транші від МВФ", - сподівається інвестор.

А через рік-півтора він очікує відродження іпотеки в Україні.

"Це дасть новий поштовх для масштабного відновлення житлового будівництва" - сказав він.

Антонов також додав, що нині у банках спостерігається надлишок ліквідності.

"Банкам треба буде ці надлишки інвестувати в дохідні активи. За даними аналітиків, торік в Україну через різні платіжні системи було введено на 16% валюти більше, ніж 2008 року, близько 3 млрд. дол.", - заявив Антонов.

Як відомо, у холдинг "Універсальна інвестиційна група" входить концерн "Галнафтогаз", страхова компанія "Універсальна" і концерн "Хлібпром".

Інфляція в Росії уповільнилася до 6,3% на середину квітня

Інфляція в РФ в річному розрахунку сповільнилася до 6,3% на середину квітня з 6,5% на кінець березня, повідомив у вівторок журналістам голова ЦБ РФ Сергій Ігнатьєв, повідомляє РІА «Новини».

"У нас 6,3% на середину квітня", - сказав Ігнатьєв.

Раніше Ігнатьєв не виключав прискорення темпів інфляції у 2010 році до 7% в річному розрахунку.

У цьому році влада розраховує на істотне уповільнення інфляційних процесів - згідно з офіційним прогнозом, зростання споживчих цін не повинне перевищити 7,5%.

За даними Росстату, темпи зростання споживчих цін в Росії з 6 до 12 квітня зберігалися на рівні 0,1% четвертий тиждень поспіль, від початку року до 12 квітня інфляція склала 3,3%.

Євро продовжує зниження щодо долара

Курс євро у вівторок продовжує знижуватися щодо долара.

Інвестори побоюються, що Греції будуть потрібні додаткові кошти для подолання фінансової кризи, і це підриває довіру до активів, номінованих у євро, повідомляє агентство Bloomberg.

У парі з єною, однак, євро дорожчає, оскільки очікування нових даних про відновлення світової економіки сприяє збільшенню попиту на більш ризиковані активи.

Президент Бундесбанку Аксель Вебер заявив в понеділок, виступаючи в німецькому парламенті, що Греції може знадобитися більше грошей, ніж обіцяні їй Євросоюзом 30 млрд. євро.

У середу представники ЄС, Міжнародного валютного фонду і Європейського центрального банку почнуть консультації по умови надання фінансової допомоги Греції, якої необхідно залучити близько 12 млрд. євро для погашення заборгованості у травні.

Євро до 9:31 у вівторок подешевшав до 1,3471 долара за євро у порівнянні з 1,3489 долара за євро за підсумками торгів у Нью-Йорку в понеділок.

Курс євро до японської нацвалюти знизився до цього часу до 124,77 єни за євро проти 124,64 єни за євро напередодні.

Вартість долара до єни піднялася до 92,59 єни за долар у порівнянні з 92,40 єни за долар ввечері у Нью-Йорку в понеділок.

Золото подорожчало Золото росте в ціні на торгах у вівторок на тлі зниження курсу долара до світових валют, проте, аналітики кажуть, що на ринок все ще чинить значний вплив ситуація навколо звинувачень проти американського інвестбанку Goldman Sachs Group Inc., повідомляє агентство Bloomberg.

Під час торгів на Нью-йоркській товарній біржі червневий ф`ючерс на золото подорожчав на 0,5% - до 1141,4 долара за тройську унцію. Водночас раніше у ході торгів в Азії спотова ціна на золото коливалася як у бік зниження, так і у бік росту в межах 0,2% - біля позначки 1136,50 долара за унцію.

Підтримав ринок золота у вівторок слабкий долар.

Долар у вівторок подорожчав до євро до 1,3484 долара за євро проти 1,3488 долара за євро на тлі побоювань, що тривала криза у сфері авіаперевезень в Європі може зашкодити відновленню світової економіки. Проте, в цілому курс долара до кошика шести валют країн - основних торговельних партнерів США знизився на 0,1% - до 80,92 пункту.

Банки: Банки України кредитують уряд

Близько половини облігацій держпозики, розміщених Мінфіном в березні, викупили банки з першої десятки. Провідними кредиторами Кабміну стали "Аваль" і «Укрсиббанк», повідомляє в ексклюзивному матеріалі портал «Дело».

У розпорядженні "Дела" опинилися свіжі дані фінзвітності першої десятки українських банків за розміром активів. Згідно з ними, найбільші фінустанови країни минулого місяця активно інвестували кошти в держоблігації. Сукупний чистий приріст портфелів ОВДП п`яти з топ- 10 банків склав 3,6 млрд. грн. (без урахування «Укрексімбанку»).

Якщо врахувати, що через випуск ОВДП Міністерство фінансів залучило в березні до держбюджету 8,6 млрд. грн., банки можна назвати основними фінансовими донорами бюджетного дефіциту.

Провідними покупцями ОВДП минулого місяця виступили «Райффайзен Банк Аваль», портфель держпаперів якого виріс на 1,4 млрд. грн., «Укрсиббанк» (1,1 млрд. грн.), «Укрсоцбанк» (0,5 млрд. грн.) та «ОТП Банк» (0,4 млрд. грн.).

Більше від інших за цим показником досяг успіху «Укрексімбанк» (на 2,1 млрд. грн.). Але зростання портфеля держпаперів цієї фінустанови, швидше за все, пов`язане із збільшенням його статутного капіталу у формі ОВДП на 4,6 млрд. грн., яке відбулося минулого місяця, після чого частина ОВДП була монетизована.

Банкіри свою велику любов до ОВДП пояснюють просто: на ринку зараз існує надлишкова ліквідність, а найпривабливіший інструмент для розміщення цих коштів - держоблігації. "Надлишкову ліквідність відчувають багато банків, а кредитування ще не зовсім поновилося, відтак держпапери виявилися хорошим інструментом для інвестування", - пояснює директор казначейства «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Кравченко.

З ним солідарний голова правління «ОТП Банку» Дмитро Зінков. "Поки не будуть розгорнуті усі програми кредитування, вклади в ОВДП буде улюбленим інструментом банків", - говорить він.

Підвищений попит на ОВДП, продиктований зниженням політичних ризиків і надлишком вільних грошей, спровокував зниження прибутковості держоблігацій. Якщо у січні-лютому середня прибутковість ОВДП складала 22-23%, то вже у березні цей показник знизився до 13,5%.

1,6 млрд. грн. вклали нерезиденти

Окрім українських банків, підвищену зацікавленість до ОВДП виявляли іноземні інвестори. Правда, вони були не основними покупцями паперів. "За даними НБУ, у чистому вигляді приріст вкладень нерезидентів в березні склав 1,6 млрд. грн., а усього в березні було розміщено 8,6 млрд. грн."., - каже начальник аналітичного управління компанії "Інвестиційний капітал" Олександр Вальчишен. За словами начальника відділу аналізу фінансових ринків «ИНГ Банку Україна» Олександра Печерицина, Нацбанк при наданні цієї інформації враховує кінцевих власників ОВДП. "Тому, швидше за все, це (1,6 млрд. грн. - "Дело") реальні цифри", - вважає він.

Прибутковість рости не буде

Банкіри чекають стабілізації прибутковості по держпаперах і не сподіваються на збільшення ставок. "Оскільки Мінфін зараз готує приватне і публічне розміщення єврооблігацій, то в найближчій перспективі у них не буде необхідності брати дуже дорогі гроші. Тому Мінфін навряд чи далі підвищуватиме прибутковість ОВДП", - вважає Кравченко. Проте, це не відлякає ані банкірів, ані нерезидентів.

ПЕК: Заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" сягла 3,86 млрд. грн.

Станом на 16 квітня ц.р., рівень розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за газ становив 60%, сума боргу підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. природний газ становить 3,86 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що підприємства ТКЕ Миколаївської (рівень оплати – 82%), Черкаської (81%), Чернівецької (79%) і Львівської (78%) областей демонструють позитивну динаміку розрахунків впродовж зазначеного опалювального сезону.

Водночас, украй незадовільно забезпечували розрахунки за спожитий із 1 жовтня 2009 р. природний газ підприємства ТКЕ Донецької (заборгованість – 602,46 млн. грн., рівень оплати – 54%), Дніпропетровської (597,98 млн. грн., 51%), Харківської (484,78 млн. грн., 59%), Луганської (343,28 млн. грн., 32%), Одеської (238,73 млн. грн., 47%) і Запорізької (168,03 млн. грн., 67%) областей.

Станом на 16 квітня ц.р., заборгованість АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий у 2009-2010 рр. газ досягла 2,07 млрд. грн. (рівень оплати - 38%).

Незадовільним також є рівень погашення заборгованості за природний газ, спожитий у опалювальному сезоні 2008-2009 рр. Станом на 16 квітня ц.р., борг за спожитий у минулому опалювальному сезоні природний газ становить 1,97 млрд. грн., а рівень їх розрахунків - 78%.

ДК «Газ України» закликає підприємства комунальної теплоенергетики повністю розрахуватися за спожитий природний газ. У разі недотримання підприємствами ТКЕ своїх договірних зобов`язань і протокольних рішень щодо дисципліни газоспоживання й проведення стовідсоткових розрахунків за спожитий природний газ, підприємства-боржники обмежуватимуться або повністю відключатимуться від газопостачання.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання й забезпечення населення теплою водою покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

Нафта ОПЕК подешевшала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 19 квітня, знизилася на 1,97 долара - до 80,89 долара за барель з 82,86 долара за барель у попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації.

У березні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 77,21 долара, у лютому - 72,99 долара, у січні - 76,01 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що добувається країнами картеля:Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) та BCF 17 (Венесуела).

Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок, 19 квітня, значно знизилися на тлі ситуації із закриттям більшості аеропортів Європи через хмари вулканічного попелу, що утворився внаслідок виверження вулкана в Ісландії, повідомляє агентство Рейтер.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,79 долара - до 81,45 долара за баррель.

Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,76 долара - до 84,23 долара за баррель, відзначає агентство.

Транспорт: Українські аеропорти працюють у штатному режимі

Сьогодні, починаючи з 9.00 за київським часом, повітряний простір України був повністю відкритий для польотів. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, усі українські аеропорти працюють у штатному режимі, приймають і дають дозвіл на виліт повітряних суден.

При цьому, за вказівкою Державіаадміністрації, перед ухваленням рішення на виліт авіакомпанії повинні ретельно відстежувати прогнози розповсюдження хмари вулканічного попелу в районі запланованого маршруту.

Що стосується роботи міжнародного аеропорту «Бориспіль», то виключно через обмеження в повітряному просторі в деяких країнах Європи, українськими авіакомпаніями не були виконані ряд міжнародних регулярних рейсів із аеропорту:

«Міжнародні авіалінії України»: рейс №AUI101 Київ (Бориспіль) – Амстердам (Нідерланди), AUI102 Амстердам – Київ (Бориспіль), AUI401 Київ (Бориспіль) – Франкфурт (ФРН), AUI402 Франкфурт – Київ (Бориспіль), AUI470 Київ (Бориспіль) – Париж (Франція), AUI471 Париж – Київ (Бориспіль), AUI747 Київ (Бориспіль) – Ніцца (Франція), AUI748 Ніцца – Київ (Бориспіль). «Аерочартер» не виконав рейси UCR596 Лейпциг (ФРН) – Київ (Бориспіль), UCR138 Люксембург – Київ (Бориспіль). Компанія «Візз Ейр Україна»: WAU949 Київ (Бориспіль) – Кельн (ФРН), WAU950 Кельн – Київ (Бориспіль), WAU951 Київ (Бориспіль) – Любек (ФРН), WAU952 Любек – Київ (Бориспіль).

Про подальші можливі зміни в повітряному просторі України внаслідок переміщення хмари вулканічного попелу (виверження вулкана в Ісландії) буде поінформовано.

«АероСвіт» сьогодні не скасував жодного рейсу

Авіакомпанія «АероСвіт» на вівторок, 20 квітня, не сксовує жодного рейсу.

Про це повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«Немає жодного скасування рейсу», - сказав він.

За його словами, сьогодні вранці виконано рейс до Риги, перенесений із 19 на 20 квітня. Це перший рейс до столиці Латвії з моменту закриття повітряної зони через виверження вулкану. Рейс до Делі, перенесений з учора на сьогодні, очікується до виконання.

Промисловість: Уряд і УСПП підписали Меморандум Уряд України та Український союз промисловців і підприємців (УСПП) підписали Меморандум про партнерство і співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ і президентом УСПП Анатолієм КІНАХОМ.

Згідно з документом, уряд залучатиме представників УСПП до роботи з проведення економічних реформ, підготовки відповідних законопроектів і нормативних актів Кабміну.

Перед підписанням документа М.АЗАРОВ підкреслив важливість співпраці уряду з представниками промисловості.

«Співпраця з бізнесом для уряду є надзвичайно важливою. Ми бачимо в цьому не лише можливість впливати на економіку через вас, а перш за все, ми бачимо можливість вашого сприяння реформуванню економіки», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ зустрічався з представниками УСПП.

ЖКП: Нового начальника Держжитлокомунінспекції призначать наприкінці квітня

Нового начальника Державної житлово-комунальної інспекції (ДЖКІ) буде призначено наприкінці квітня п.р.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, розміщеному на сайті міністерства.

Як зазначається у повідомленні, інспекцію очолить фахівець, який не входитиме до складу заступників міністра з питань ЖКГ, як це було раніше.

У прес-службі міністерства пояснили, що це пов`язано зі скороченням кількості заступників міністра з шести до п`яти на виконання відповідного доручення уряду.

При цьому до складу інспекції планується ввести Державну технічну інспекцію міського електротранспорту.

За словами міністра з питань ЖКГ Олександра ПОПОВА, серед завдань ДЖКІ – розробка і впровадження методики відстежування (моніторингу) і контролю подій у житлово-комунальній сфері на регіональному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня п.р. Кабмін звільнив Олександра МАЗУРЧАКА з посади першого заступника міністра з питань ЖКГ – начальника Державної житлово-комунальної інспекції і призначив його заступником міністра з питань ЖКГ.

Довідка УНІАН. Міністр з питань ЖКГ О.ПОПОВ має п`ятьох заступників – перший заступник міністра Юрій ХІВРИЧ, заступники міністра – Олександр МАЗУРЧАК, Руслан КРАМАРЕНКО, Сергій ЗІМІН і Ольга РОМАНЮК.

Столиця: Річний план доходів загального фонду бюджету столиці в 2009 р. виконано на 68%

Київська міська державна адміністрація подала в міськраду звіти про виконання бюджету Києва й Програми соціально-економічного розвитку столиці в 2009 р. Про це повідомляється на персональному сайті Київського міського голови та голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«До загального фонду столичної казни надійшло 12 млрд. 981 млн. 388 тис. грн. - 68,2% річного плану. При цьому половина доходів столиці дісталася державі. Зазначимо, що план по доходах загального фонду бюджету Києва в 2009 р. становив 19 млрд. 024 млн. 288,4 тис. грн., у т.ч. субвенції з держбюджету - 1 млрд. 019 млн. 531,9 тис. грн., дотації - 72 млн. 999 тис. грн.», - інформує сайт.

Згідно з оприлюдненими даними, основним джерелом наповнення столичного бюджету минулого року були податки, що забезпечили 97,7% доходів загального фонду - 11 млрд. 637 млн. 320,9 тис. грн. (81,9% річного плану). Найістотніші надходження забезпечував податок на доходи фізосіб: у 2009 р. за цією статтею до бюджету столиці надійшло 9 млрд. 381 млн. 424,1 тис. грн. (85,8% затвердженого на рік плану).

На другому місці за надходженнями - доходи від плати за землю. За цією статтею загальний фонд поповнився на 1 млрд. 743 млн. 149,8 тис. грн., що становило 14,6% річного плану надходжень до загального фонду бюджету.

«У 2008 р., коли столичний бюджет становив 25 млрд. грн., до бюджету держави було перераховано 4,5 млрд. грн., а в 2009 р. при бюджеті Києва в 15 млрд. грн. держава отримала 7,5 млрд. грн. Тому на низку програм із розвитку міста та будівництва важливих інфраструктурних об`єктів грошей у 2009 році катастрофічно не вистачало», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у своєму коментарі.

Він сказав, що дуже розраховує на підтримку уряду при формуванні бюджету міста на 2010 рік.

«Ми й так втратили багато можливостей через відсутність фінансового плану. Зараз для нас дуже важливо, щоб вилучення коштів із міського бюджету в державний були менші, ніж у 2009 році», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

14 травня запланована презентація бюджету Києва на 2010 рік – фракція БЮТ

Презентація бюджету Києва на поточний рік запланована на 14 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, рішення попередньо запланувати на 14 травня презентацію бюджету і програми соціально-економічного розвитку Києва на 2010 рік було ухвалене на президії Київської міськради.

Так звану «бюджетну сесію» Київрада планується провести 27 травня 2010 року.

Минулорічний бюджет був ухвалений 6 березня 2009 року.

НП: Пік води на Дніпрі у Києві пройдено Пік проходу води на річці Дніпро у Києві на сьогодні вже пройдено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ повідомив журналістів.

«Ми сьогодні на засіданні штабу зафіксували проходження максимального піку рівня води у річці Дніпро», - сказав він.

За словам міністра, як і прогнозувалося, пік підвищення рівня води у Дніпрі припав на 17-18 квітня. Також міністр зазначив, що, згідно з контрольними даними, у цей період найбільший рівень підняття води становив 93,3 м за Балтійською системою, у той час як загрозливим вважався рівень 95 м.

Крім того, Н.ШУФРИЧ повідомив, що МНС вдалося розвести у часі пік проходження води у річках Дніпро, Десна та Прип’ять.

На даний час рівень води в Дніпрі у Києві становить 92,72 м.

За словами Н.ШУФРИЧА, якщо не буде великої кількості опадів, то рівень води в Києві нормалізується у першій декаді травня