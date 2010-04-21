Завтра на заході України можливий мокрий сніг

Завтра в Україні очікують дощі, у західних областях місцями з мокрим снігом, лише у південній частині без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікують північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, у східних областях та в Криму до 9° тепла, у західних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, у західних та північних областях 8-13° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у четвер вночі без опадів, уранці та вдень дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.