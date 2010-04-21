На фінансування АПК в бюджеті передбачать 12,7 млрд. грн. - Слаута

15:25, 21 квітня 2010
Агро
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На фінансування агропромислового комплексу в державному бюджеті на поточний рік планується передбачити 12,7 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, про це сказав віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА під час робочої поїздки до Чернігівської області.

В.СЛАУТА також відзначив, що роботу аграріїв уряд оцінюватиме за трьома основними показниками: за обсягом залучених інвестицій, валовим виробництвом якісної продукції й кінцевою реалізацією цієї продукції на нових ринках.

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