Мінприроди має намір заборонити лов риби в Київському водосховищі

Міністерство охорони природного навколишнього середовища має намір ввести мораторій на промисловий лов риби в Київському водосховищі до з`ясування обсягів шкоди, нанесеної рибним ресурсам водоймища різким зниженням рівня води в березні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив старший державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища Анатолій ГАГЕНКО.

За його словами, також пропонується відкликати раніше виділені квоти на промисловий лов риби в 2010 році.

Заборона діятиме до з`ясування Інститутом рибного господарства реального обсягу рибних ресурсів у водосховищі. А.ГАГЕНКО прогнозує, що на проведення такої роботи інституту буде потрібно близько трьох місяців.

«Може йтися взагалі про ухвалення на рівні Кабінету міністрів рішення про заборону будь-якого вилову риби на певний період, поки учені Інституту рибного господарства не визначаться із запасами, які залишилися в Київському водосховищі», - сказав А.ГАГЕНКО.

Як повідомив в ході прес-конференції завідувач відділом Інституту зоології ім. Шмальгаузена, доктор біологічних наук Сергій МЕЖЕРИН, за попередніми оцінками, збиток, завданий рибним ресурсам Київського водосховища, оцінюється в сумі близько 800 млн. грн.

Учений також відзначив, що раніше за один сезон у водоймищі промисловий видобуток риби досягав 500-1000 тонн.

12 березня в ЗМІ з`явилися численні повідомлення про масову загибель риби, викликану спуском води з водосховища. За даними деяких з них, у водосховищі загинуло до 50% живих ресурсів. За інформацією ЗМІ, ВАТ «Укргідроенерго» здійснило цей спуск відповідно до рішення Міжвідомчої комісії при Держвидгоспі України для попередження небезпечних наслідків весняної повені. В результаті таких дій рівень води в Київському водосховищі впав настільки, що крига в багатьох місцях лягла на дно і придавила своєю вагою рибу, яка зібралася на мілководді. Однією з можливих причин рішення про спуск води засоби масової інформації називають побоювання у зв`язку з можливістю затоплення будинків в Конча-Заспі, районі, який може одним з перших постраждати в результаті можливого весняного паводку.