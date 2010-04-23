В Україні збереглося 93% озимини

У Україні, за даними на 22 квітня, з посіяних 8,557 млн. га озимих зернових культур збереглося 7,96 млн. га, або 93%. Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

За даними міністерства, 3,359 млн. га посівів озимих зернових культур (42,2%) - у доброму і 3,772 млн. га (47,4%) - у задовільному стані.

Крім того, 831,5 тис. га або 10,4% посівів озимих зернових - слабкі і зріджені, ще 595 тис. га або 7% загинуло.

За прогнозом міністерства, пересівання вимагають 691,4 тис. га, або 8,1% посівів озимих культур.