Сьогодні в Україні прохолодно і сухо

квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті вдень пройде невеликий короткочасний дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер у західній частині буде південно-східний, на решті території північно-східний, 7-12 м/с, у східних, південних областях та в Криму можливі окремі пориви 15-20 м/с.

Вдень 12-17° тепла; на Закарпатті та узбережжі морів вночі 4-9°, вдень 16-21° тепла; в Карпатах вдень 9-14° тепла.

У Київській області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, удень 12-17° тепла. У м. Києві вночі приморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.