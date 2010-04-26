У проекті бюджету на АПК заклали 3 млрд. грн.

Кабінет міністрів України пропонує цього року направити понад 3 млрд. грн. зі Стабілізаційного фонду на кредитування і фінансування агропромислового комплексу.

Про це йдеться у проекті закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (№6000 від 23 квітня ц.р.), опублікованому на сайті Верховної Ради.

Документом пропонується направити 3 млрд. 33,07 млн. грн. зі Стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому комплексі, а також на вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ АПК.